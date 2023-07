Rdc | Boldrini Pd | ' destra non vuole salario minimo | accanimento contro chi sta peggio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Da ieri in Italia 169mila famiglie sono lasciate al loro destino. È bastato leggere un sms per far precipitare migliaia di persone nello sconforto più totale. Senza il reddito di cittadinanza, in molti non avranno più neanche ilper sopravvivere". Inizia così, sui social, Laura, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, commentando il messaggio arrivato dall'Inps ai beneficiari del reddito di cittadinanza. "La colpa della povertà - continua l'ex presidente dell'aula di Montecitorio -, secondo questaal governo, è dei poveri che non vogliono fare niente, che non si rimboccano le maniche. Che preferiscono starsene sul divano, come amano dire con disprezzo i leader della. Al contempo, seguendo ...