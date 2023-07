Rauw Alejandro dopo l’addio a Rosalia | “Esce con un’altra famosa cantante”

Leggi su biccy

(Di sabato 29 luglio 2023) A causa dei continui rumor e delle voci che parlavano di tradimenti,ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della sua storia con. A differenza di quello che riportavano le notizie sul web, ilha dichiarato che la sua relazione con la collega era finita da mesi. “Non mi sono mai sentito nella posizione di dover anche solo pensare di fare una dichiarazione pubblica su una questione per me molto privata. Qualche mese fa io e Rosi abbiamo posto fine al nostro fidanzamento. Possono essere migliaia i problemi che possono scatenare una rottura, nel nostro caso non c’è stato un problema di terzi o di tradimento. Durante questo periodo nel quale sto cercando di accettare tutto questo, sono emerse accuse pubbliche ingiuste e, nel rispetto di lei, delle nostre famiglie e di tutto ciò che ...