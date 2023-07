Rassegna stampa di sabato 29 luglio | le prime pagine dei quotidiani

Alle ore ore 21,30 'fuori cartellone' per laCinema Sotto le Stelle nell'Atrio di Santa ... - - > -l'articolo - Invia ad un amico - - - > Tweet - - > Native - 2023 - 07 - 28 09:59:00... alle ore 19:30, nella Corte Comunale di Sabaudia, nell'ambito della IX edizione della"... Come viene messo in rilievo nel comunicato dell'Ufficiodell' Associazione ArteOltre , la ..."La decisione assunta dal Governo di cancellare dalle misure del PNRR quella dedicata alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie è molto grave e lancia un messaggio chiaro: la lotta alle mafie ...

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 28 luglio Juventus News 24

Oggi, sabato 29 luglio, auguri a Marta, Lazzaro, Luigi. Mercati settimanali: Deiva Marina; Ne (a Conscenti); Sestri Levante. Proverbi: "Chi troppo dice ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...