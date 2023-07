Rai | Marcello Foa ritorna e prende il posto di Bottura e Aprile su Radio1 | come anticipato dal GdI

L'ex presidenteFoa, farà il suo rientro in azienda da conduttore di un programma radiofonico d'approfondimento su Radio1. La notizia, anticipata da 'Repubblica', trova conferma in ambienti di Viale ...ROMA. La firma non c'è ancora ma la trattativa è alla stretta finale.Foa, ex presidente, è pronto a tornare a Viale Mazzini. Dovrebbe condurre il programma che prenderà il posto di Forrest, la striscia di Luca Bottura e Marianna Aprile, chiusa senza ...Foa, l'ex presidente di Viale Mazzini in quota Lega nel Governo Conte I, torna inprendendosi lo spazio occupato dalla trasmissione di successo dei due conduttori.

Marcello Foa sempre più vicino al ritorno in Rai: conduttore in radio al posto di Bottura e Aprile La Stampa

L'ex presidente della Rai Marcello Foa in pole per condurre una trasmissione su Radio 1 in sostituzione di Forrest, recentemente chiuso.(Adnkronos) – L’ex presidente Rai, Marcello Foa, farà il suo rientro in azienda da conduttore di un programma radiofonico d’approfondimento su Radio1. La notizia, anticipata da ‘Repubblica’, trova con ...