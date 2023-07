Rai 1 | da settembre scorpacciata di ‘linee’ Linea Verde si fa in sei

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 29 luglio 2023) Federico Quaranta e Giulia Capocchi (foto US Rai) Le linee di Rai 1 non si differenziano più soltanto per colore ma, soprattutto, per spin-off. Non è un mistero, infatti, che il direttore del daytime, Angelo Mellone, abbia un obiettivo ben preciso: il racconto del territorio con un occhio particolare al fascino della provincia nostrana. E’ per questo che nella prossima stagione saranno ben sei le trasmissioni targate, storico programma in onda dal 1981. La nuova edizione prenderà il via il 17, nella consolidata collocazione del mezzogiorno della domenica, con Giuseppe Calabrese – meglio noto come Peppone – e la new entry Livio Beshir alla conduzione. E’ al sabato che si consumerà invece un “intasamento” di linee verdi. Il 16ripartirà alle 12.30...