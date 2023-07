Raffaella Mennoia spiega come gli autori riescono a scoprire coloro che fanno i “furbi” a Uomini e Donne

Leggi su isaechia

(Di sabato 29 luglio 2023) Andrà in onda lunedì sera l’ultima puntata di Temptation Island, il fortunato reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Gli appassionati del programma di Canale 5 non dovranno però attendere a lungo prima di rivedere le nuove coppie che decideranno di mettere in gioco i loro sentimenti. Fra pochi mesi, infatti, dopo anni di voci mai confermate del tutto, andrà in onda la versione invernale del reality. Nel corso di un’intervista rilasciata a Super Guida Tv,, autrice delle trasmissioni di Maria De Filippi, ha raccontato di essere molto contenta della decisione della rete di Pier Silvio Berlusconi: Siamo stati fermi una stagione ora puntiamo a Temptation Island con la speranza che vada benequesta edizione. Sicuramente è un programma estivo, èdire quando vado a mare e vado ...