Quanto dura l’espulsione della Juventus dall’Europa? Cosa devono fare i bianconeri per tornare a giocare nelle Coppe

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Lanon sarà al viaprossima edizioneConference League. La terza coppa continentale per club, quindi, dovrebbe vedere ai propri nastri di partenza la Fiorentina (che ha perso la finalestessa competizione contro il West Ham poche settimane fa) a scapitoformazione allenata da mister Massimiliano Allegri, che paga la questione legata al “Caso Plusvalenze” e il non aver rispettato il settlement agreement che aveva concordato con la UEFA. Una decisione che era ampiamente nell’aria e non ha minimamente sorpreso, ma che va ad aprire scenari particolari. In poche parole,dovrà succedere perchè lapossaa disputare leeuropeestagioni venture? In primo luogo, ...