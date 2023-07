Quanti soldi ha perso la Juventus senza l’Europa? Entità della multa e mancanza di premi | cifra stellare

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Come largamente atteso ed anticipato, lanon prenderà parte alla prossima Conference League. L’edizione 2023-2024terza competizione continentale per club, quindi, non vedrà ai nastri di partenza la compagine bianconera che, di conseguenza, ha da un lato la consapevolezza di dover puntare solamente al campionato, dall’altro non correrà rischi di eventuali esclusioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League, competizione ben più munifica rispetto a quella vinta, nei due anni in cui è esistita, da Roma e West Ham. Andiamo ad analizzare la questione economicadecisione ufficializzata nella serata di ieri. “La decisionePrima Camera dello UEFA CFCB – come spiega il comunicato– comporta la risoluzione del Settlement Agreement tra ...