Quadarella quarta negli 800 | brillano Ledecky e Sjostrom

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nessuna medaglia per l'Italia nella settima e penultima giornata in vasca dei Mondiali di nuoto di Fukuoka. Buon quarto posto per Simona800 stile libero; quinta la staffetta 4×100 stile libero mista azzurra; ottavo Leonardo Deplano nei 50 stile. Conquistano intanto il pass per le finali di domani: Thomas Ceccon nei 50 dorso e Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana femminili.su tutte le stelle di Katiee di Sara. La statunitense ha vinto anche gli 800 stile femminili, in 8'08?87, precedendo la cinese Benjie Li (+4?44) e l'australiana Ariarne Titmus (+4?72). Ai piedi del podio la, 24enne romana, tesserata Circolo Canottieri Aniene, che ha chiuso a circa tre secondi dal podio. “Ho fatto una gara buona, ...