Quadarella quarta negli 800 | brillano Ledecky e Sjostrom

(Di sabato 29 luglio 2023) Volano in finale Pilato e Bottazzo nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso. ROMA - Nessuna medaglia per l'Italia nella settima e penultima giornata in vasca dei Mondiali di nuoto di Fukuoka. Buon quarto posto per Simona800 stile libero; quinta la staffetta 4x100 stile libero mista azzurr

"Ho cercato di essere più costante possibile, credevo di arrivare sul podio con questo tempo ma sono andate fortissimo " spiega". Sono contenta del tempo che non nuotavo da tanti anni. ...Ai piedi del podio la, 24enne romana, tesserata Circolo Canottieri Aniene, che ha chiuso a circa tre secondi dal podio. "Ho fatto una gara buona, cercando di essere il più costante ...

Chiude quarta Simona Quadarella nella finale degli 800 stile libero ai Mondiali di Fukuoka in Giappone. L'oro va ad una super Katie Ledecky: la statunitense in 8'08''87 ha preceduto la cinese Bingjlie ...ROMA (ITALPRESS) – Nessuna medaglia per l’Italia nella settima e penultima giornata in vasca dei Mondiali di nuoto di Fukuoka. Buon quarto posto per Simona Quadarella negli 800 stile libero; quinta la ...