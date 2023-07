(Di sabato 29 luglio 2023) Mentre vorremmo abbandonarci nella controra alla sacra pennichella, sognando felici la pace fiscale, un malefico incubo ci tiene in scacco.iniziate le riprese del nuovo film Disney in live-action: Biancaneve e i sette nani. Vi piacesse. Lei sarà ispanica, dei nani neanche l’ombra, al loro posto «creature fatate». Il commento della produzione è stato: «Abbiamo adottato un approccio diverso ai personaggi». Dal web protestano: «Sembrano i Village People». Ma dramma nel dramma, il principe azzurro non ci sarà più, abolito perché troppo patriarcale. Certo, lo sappiamo bene che da tempo i principi azzurrispariti, ma almeno nelle favole resistevano, stoici. Invece nisba, l’eroina si salverà da sola. Come, non si sa ancora, ma niente più baci non consenzienti. Siamo al trionfo del politicamente corretto, all’apice del Woke, abbiamo raggiunto ...

Pure le fiabe sono diventate inclusive Panorama

Biancaneve ispanica e addio ai nani, al loro posto «creature fatate». È la nuova politica dei film che riscrivono le grandi storie per bambini in salsa politically correct ...Per i suoi detrattori, il nuovo remake della Disney è l'ennesima manifestazione di un politicamente corretto inutile. Secondo lo scrittore Daniele Dell'Agnola, tuttavia, le fiabe mutano per natura.