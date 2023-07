PSG | primo allenamento a Tokyo | test con l’Inter nel mirino

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023) Martedì, alle ore 12.00 italiane, è in programma l’amichevole atra Inter e PSG. I francesi sono scesi in campo oggi nella capitale giapponese per ilin vista del match. TOURNÉE – Come per, anche per il PSG prosegue il tour in Giappone. Il club della capitale francese è da poco arrivata ae proprio nella giornata di oggi ha svolto ilnella capitale giapponese, dove martedì alle 12 italiane andrà in scena ilamichevole con. Per i francesi, fin qui, non è una tournée da ricordare, con il pareggio per 0-0 contro l’Al-Nassr e la sconfitta 2-3 contro il Cerezo Osaka, complice anche un erroraccio dell’ex nerazzurro Milan Skriniar. Premier entraînement à ????? ...