Provvedimento di carcerazione a Pozzuoli

(Di sabato 29 luglio 2023) Eseguito un : arrestata una persona. Dovrà espiare oltre due anni di reclusione Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato dihanno eseguito undi ordine per la. Ad emettere il – il 24 luglio scorso – L'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Destinatario delun 57enne puteolano L'uomo dovrà espiare la pena di 2 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di estorsione, rapina e ricettazione commessi a Napoli nel 2021. Gli aventi hanno il 57enne presso un'abitazione di via Alfonso Artiaco a.

