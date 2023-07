Proposta di matrimonio per un attore di Mare Fuori | “Ha detto di sì”

Leggi su biccy

(Di sabato 29 luglio 2023)3 è sbarcato su Netflix, mentre la quarta stagione della popolare serie dovrebbe arrivare su Rai Due a febbraio 2024. Intanto undel telefilm pare abbia chiesto alla fidanzata di sposarlo. I fan sono convinti che Artem abbia fatto ladialla compagna, Gioia D’Ambrosio.diper Gioia D’Ambrosio: “Hodi sì”. Ieri Gioia D’Ambrosio ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra un anello di fidanzamento. Ma se tutti sono convinti che si tratti di unadiè perché la tiktoker ha anche scritto: “I said yes (hodi sì)“. Artem parla d’amore (prima della): “Ho scelto di camminare con una donna ...