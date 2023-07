Primavalle | 100 giovani devastano l’abitazione del killer di Michelle Causo

(Di sabato 29 luglio 2023) . Saranno tutti identificati dalla polizia Un centinaio di ragazzi si è introdotto nella casa deldi, forzando i sigilli posti dalla magistratura e devastandodove il ragazzo viveva insieme alla madre. Tutto è nato in seguito ad una manifestazione in ricordo della giovane. Nel quartiere dia Roma, è stato indetto un corteo commemorativo dal “Comitato Torrevecchia”, legalmente approvato dalle forze dell’ordine. L’attenzione sulla morte della giovane non si attenua. «La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani» recita uno dei cartelli esposti durante il corteo. Quella a nome diè «una manifestazione pacifica, in suo ricordo – diceva la locandina che pubblicizza ...

Hanno violato i sigilli alla casa dell'assassino di Michelle Causo , che, dopo essere stata uccisa è stata abbandonata accanto a un cassonetto dei rifiuti nel quartiere, a Roma: in, tutti tra i 15 e i 18 anni, sono stati denunciati . La violazione dei sigilli all'abitazione del ragazzo è avvenuta mentre si stava svolgendo l'iniziativa indetta, oggi ......Torrevecchia", in ricordo di Michelle Causo, si stava svolgendo alla presenza di circa una ventina di persone senza criticità" quando "in maniera estemporanea, però, un gruppo di circa......circaragazzi, con età compresa tra i 15 e i 18 anni, si è recato alla casa del 17enne arrestato per l'omicidio di Michelle Causo, la ragazza di 17 anni uccisa un mese fa nel quartiere,...

Omicidio di Primavalle, a Roma raid punitivo a casa del killer di ... Il Riformista

Durante la manifestazione in memoria di Michelle Causo, un centinaio di ragazzi si sono staccati dal corteo e si sono recati in via Dusmet ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...