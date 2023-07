Prezzo benzina | mazzata dall’Unione Europea | aumenti vertiginosi | italiani nel panico

Vola ildellain autostrada. Il servito ha superato i 2,5 euro al litro su diverse tratte della rete nazionale, mentre sono già numerosi i distributori che sulla rete urbana ed extraurbana ...oltre la soglia dei 2,5 euro anche sulla A21 Torino - Piacenza e sulla A14 Bologna - Bari - Ta - ranto. Da martedì scatta l'obbligo per i gestori di esporre il cartello con ilmedio. ...In Calabria a Serra San Bruno (Vv)a 2,499 euro, diesel 2,359 euro. A Lucca 2,487 euro al litro la verde, 2,554 euro il gasolio. 'Chiediamo al governo di ricorrere a Mister Prezzi e alla ...

Stando a quanto rivela Assoutenti in autostrada è stato raggiunto il picco di 2,553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio tocca i 2,4 euro/litro ...Caro benzina nel weekend da bollino rosso: 2,5 euro al litro in autostrada. Una stangata per gli italiani in viaggio.