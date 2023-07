Presentazione Avellino Summer Festival | “Un’estate aperta a tutti di carattere nazionale” Video

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto L’è iniziato alla grande con una fantastica anteprima lunedì 24 Luglio nella cornice di piazza Libertà. Nella calda serata si sono esibiti il dj Zorah, la “Nuova Generazione”, formata dai cantanti irpini Agon, Joseph e Frada, e infine il concerto di Rosa Chemical. Oltre 3000 persone hanno infuocato la piazza cantando, ballando e divertendosi a non finire, e questo … era solo l’inizio. Nella giornata di ieri, è stato svelata la tris di artisti che sarà presente il 16 Agosto: Gaia, Tananai ed Achille Lauro e anche gli altri big, comici e artisti che prenderanno parte alla kermesse. Nella serata di oggi, invece, presso la “Clubhouse” allestita in piazza libertà, luogo d’incontro ove si potrà interagire con artisti, organizzatori e giornalisti, si è tenuta la conferenza stampa di ...

... per competere con città come Benevento enell'offerta artistica e culturale, all'insegna ... Ampio spazio sarà dedicato alla cultura e alladi libri. Ma anche alle compagnie ...Per ladel reclamo vanno seguite le indicazioni fornite dagli uffici Scolastici nel ...- CALABRIA Vibo Valentia - Crotone - Reggio Calabria - Cosenza - Catanzaro - CAMPANIA- ...... il 22 maggio 2023 infatti scadeva il termine per ladelle candidature, il 26 maggio ... "Campano della provincia di, Lardieri ha alle spalle una lunga esperienza nel contrasto ...

Presentazione Avellino Summer Festival: "Un'estate aperta a tutti di ... anteprima24.it

Decine di attività commerciali hanno già risposto formalmente alla call to action dell’Assessorato al Turismo di Avellino ...“Dopo aver annunciato in giornata I Cugini di Campagna, i Formula 3, cinque grandi comici (Biagio Izzo, Simone Schettino, I Ditelo Voi, Ciro Giustiniani e Pasquale Palma), l’ultimo grande nome dell’Av ...