Preghiera del mattino del 29 Luglio 2023 | “Eccomi Signore”

(Di sabato 29 luglio 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno alcon ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... dove si dice che i due fossero inseparabili e si tenessero per mano sotto gli occhiresto della crew. Lilly Jay conclude con una: "Sono focalizzata su mio figlio e sto facendomio ...... facciamo appello ai giovanimondo e chiedere la loroaffinché i nostri giovani siano protetti dai pericoli e possano avere più forza per resistere e combattere coraggiosamente per la ...accolta solo dall'ex ministra Elena Bonetti: "Io quel testo non l'ho votato e per me è ... Mi auguro che il Senato possa intervenire sul testo accogliendo le indicazionipresidente". ...

Preghiera del Mattino VENERDI 28 LUGLIO 2023 Lodi Venerdì ... La Luce di Cristo

Poggio: don Cristo decide che le preghiere si possano fare solo in chiesa per motivi tecnici. Parte la raccolta di firme. Il Comune consente di mantenere, stasera, una tradizione di 150 anni. .Commozione e memoria, a Monteforte Irpino, ma anche sguardo al futuro, durante la cerimonia a dieci anni dalla tragedia di Acqualonga ...