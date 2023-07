Pozzuoli | tragedia familiare | uccide la moglie e si spara

(Di sabato 29 luglio 2023) Si è consumata a, Napoli, l’ennesimache ha visto la morte di Angela Gioiello nella giornata del 28 luglio. Adre la donna 39enne sarebbe stato il marito, Antonio di Razza di 50 anni, che si sarebbe poi tolto la vita con la stessa pistola usata in precedenza. Presenti in casa anche L'articolo proviene da Il Difforme.

