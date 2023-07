Pozzuoli | omicidio suicidio | Angelo Di Razza | 50 anni spara alla moglie 39enne Angela Gioiello dopo lite e si uccide | in casa i figli di 8 | 13 e 16 anni

(Di sabato 29 luglio 2023) Ha prima puntato la pistola verso ladi 39ndola e l’ha poi rivolta verso sé stesso facendola finita. Antonio Di, 50ha così messo fine una volta per tutte all’ennesimaavuta con la, in quello che è apparso immediatamente agli occhi degli in

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Scientifica per i rilievi di rito ed è stato informato il pm di turno in Procura. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un di un- suicidio....di due coniugi sono stati ritrovati all'interno della loro casa di via Parini 10 a(Napoli)... ma l'ipotesi più accreditata è quella dell'- suicidio. In casa c'erano anche i tre figli ......la gelosia all'origine della tragedia avvenuta nel pomeriggio a, in provincia di Napoli . Una lite scoppiata tra i due, nella loro casa in via Parini, al civico 10, finita con l'...

Pozzuoli (Napoli), uccide la moglie e si toglie la vita | In casa c'erano anche i tre figli della coppia TGCOM

Prima ha ucciso la moglie poi ha rivolto la pistola verso se stesso e si è ucciso. Ci sarebbe la gelosia all’origine della tragedia avvenuta ieri pomeriggio a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Una lit ...Marito e moglie trovati morti in camera da letto dai carabinieri intervenuti subito dopo aver ricevuto una telefonata che faceva prevedere il peggio. La ...