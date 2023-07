Portofino | Claudio Solimano morto per malore improvviso a letto durante la notte | l’operaio edile aveva 55 anni

(Di sabato 29 luglio 2023) Si trovava nelnella sua stanza, quando unnon gli ha lasciato scampo. Ècosì latra giovedì e venerdì,, operaiodi, conosciuto e stimato per la sua maestria e per le opere che realizzava con la pietra. L’uomo infatti, 55, era

...Rai agosto Con il mese di agosto si assiste a un cambio programmazione per Hotel, la ... Tre le puntate previste, dedicate a Gianni Morandi,Baglioni e Fiorello. Su Rai 2, invece, si ...ha 50 anni, è un agente immobiliare, separato, spiantato, padre di due figli. La sua vita ... SERIE TV/TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.25 Hotel1926: l'affascinante proprietaria dello ...... il sigRancati, malgrado l'esito negativo da parte dell'Aeroporto e le discrepanze ...RAI e SKY al quale abbiamo partecipato, che tra Finale Ligure evi è il maggior concentramento ...

Da Capri a Portofino: i luoghi dal lusso vintage in Italia La Verità

Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di agosto. Per la soap opera Sei sorelle si avvicina lo stop per questa stagione, mentre per la fiction Hotel Portofino arriva la chiusura ...PORTOFINO - La miglior voce femminile e la vincitrice dell'edizione 2023 del Concorso Lirico Internazionale di Portofino: non potrebbe essere più felice di così il mezzosoprano olandese Nina Van Essen ...