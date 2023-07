Polonia | mercenari Wagner verso il confine

15.07: Wagner verso corridoio confini Oltre 100del gruppo Wagner, di stanza in Bielorussia, si sono spostati verso il corridoio di Suwalki che collega lacon gli Stati baltici e ...Sonodi stanza in Bielorussia, quelli che si sono spostati verso il corridoio noto anche come la breccia di Suwaki, che collega lacon gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la ......americane portino illegalmente bambini disabili dall'Ucraina attraverso lae la Romania negli Stati Uniti. Milioni di dollari vengono spesi per queste operazioni, che coinvolgonodi ...

Guerra Ucraina-Russia, Polonia: "Centinaia di mercenari della Wagner si stanno dirigendo verso il nostro confine" Adnkronos

Secondo Varsavia oltre 100 mercenari del gruppo Wagner di stanza in Bielorussia si sarebbero spostati verso il corridoio di Suwalki che collega la Polonia con gli Stati baltici e separa la Bielorussia ...A seguito della fronda operata dal controverso imprenditore Evgenij Prigozhin a danno di Vladimir Putin, la compagnia militare privata Wagner ha ridispiegato i propri asset in Bielorussia, destando no ...