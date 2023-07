Polonia in allarme | miliziani Wagner vicini al confine Il primo ministro | “Situazione pericolosa”

Leggi su firenzepost

(Di sabato 29 luglio 2023) E', in, per oltre 100 mercenari del gruppodi stanza in Bielorussia che si sono spostati verso il corridoio di Suwa?ki (noto anche come la breccia di Suwa?ki, ndr). Il corridoio collega lacon gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la regione di Kaliningrad della Federazione Russa: lo ha detto ilpolacco, Mateusz Morawiecki