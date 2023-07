Polonia | “Cento mercenari Wagner vicino al nostro confine”

(Di sabato 29 luglio 2023) L'allarme di Varsavia: "Miliziani dalla Bielorussia si sono trasferiti nel corridoio di Suwalki" “Un centinaio di miliziani si starebbero dirigendo verso il corridoio di Suwalki”. E’ l’allarme, lanciato dal premier polacco Mateusz Morawiecki, mentre cresce la pressione sul suo Paese dopo l’arrivo dei ‘iti’ in Bielorussia e le minacce di ‘marcia su Varsavia’ del presidente bielorusso Aleksander Lukashenko. Secondo il premier, un centinaio di miliziani si sarebbe trasferito nei pressi del corridoio di Suwalki, un lembo di terra lungo circa 65 km posto a cavallo deltra Lituania e, che collega la Bielorussia all’exclave russa di Kaliningrad. “Adesso la situazione sta diventando ancora più pericolosa – ha avvertito Morawiecki, parlando nel corso di una conferenza stampa in una fabbrica di armi a Gliwice, nel sud del ...

