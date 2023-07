Politicizziamo la privacy! La provocazione di Luca Bolognini

Leggi su formiche

(Di sabato 29 luglio 2023)laL’ho detto di recente all’evento FantasIA Privacy per la conclusione dell’annata 2022/23 del Corso Maestro Academy IIP, l’ho ribadito il giorno dopo in un convegno a Roma, per la presentazione del libro di Rosario Imperiali sulla nuova data protection law svizzera. I dati personali non sono il nuovo petrolio: sono il quinto elemento dopo aria, terra, acqua e fuoco. Di dati personali si fanno la nostra impresa, la nostra cultura, la nostra socialità, la nostra ricerca e il nostro sviluppo, la nostra convivenza. La nostra vita. Le regolazioni privacy (a livello sia legislativo sia amministrativo sia informatico o privato) non sono politicamente neutre. La “privacy” – intesa come concetto ombrello che contiene in sé tutela dell’identità, delle informazioni personali, della riservatezza, dell’autodeterminazione digitale e molto ...