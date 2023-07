Pnrrr | la mossa del governo | Ecobonus per i più poveri | cosa cambia ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Centoquarantaquattro progetti rivisitati, sui 349 che devono essere ancora mandati in porto. Quindici miliardi e 890 milioni de -finanziati e rifinanziati nell'ambito di altri programmi, compresi i fondi sul dissesto idrogelogico e l'idrogeno. È l'esito della riunione della cabina di regia sul Pnrr che si è svolta ieri a Palazzo Chigi, che ha proceduto all'esame preliminare della revisione del piano, incluso il nuovo capitolo RepowerEU. Incontrando i giornalisti in conferenza stampa, Raffaele Fitto, ministro agli Affari Regionali che tra le sue deleghe ha proprio il Pnrr, ha assicurato: «Non stiamo eliminando nessun intervento, li stiamo eliminando come proposte dal Pnrr per poi ricollocarli». Qualche dettaglio. Una dotazione di 4 miliardi per l', dedicato però espressamente alle abitazioni private. Un documento di sintesi che è stato diffuso durante ...