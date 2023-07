Pnrr | Meloni | “Contenta per il risultato | 35 miliardi entro l’anno”

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) – “Sono moltodelcol: 35tra terza e quarta ratala fine del. Sonodel fatto che siamo riusciti a modificare alcuni degli obiettivi per rendere le risorse da calare a terra ancora più efficaci nella loro realizzazione”. Lo ha detto ai microfoni del Tg5 la premier Giorgia, dopo il via libera della Commissione Ue alla terza rata e alla revisione della quarta rata del. A proposito della sua missione a Washington,ha osservato: “Sono soddisfatta di un viaggio negli Stati Uniti che evidentemente dimostra che la credibilità e lo standing che l’Italia sta tenendo a livello internazionale vengono apprezzati”. Poi sulla Cina: “Finché ...

... Andrea Giambruno , volto Mediaset e compagno di Giorgia, rompe il silenzio. Finito nel ... 'Ho fatto decine di puntate sull'argomento e sui relativi fondi del, invitando anche gli ...... che ha deliberato il pagamento della terza rata dele ha approvato le modifiche proposte dal Governo sulla quarta rata. - Ha fatto sapere la premier Giorgiatramite una nota di Palazzo ...Salario minimo, MES ma anche 'nuovo': è lunga la lista dei dossier bollenti sul tavolo del governo in vista dell' autunno. Fin qui, ... Nelle scorse ore, intanto, il governoha rimesso mano ...

Modifiche rilevanti per Regioni e comuni, senza avere in cambio nessuna garanzia. Spostate risorse su nuovi programmi e misure ancora incompleti.In questa edizione: PNRR, da Bruxelles via libera alla terza rata, Usa, Meloni: "Il nostro governo è affidabile", Fabi, stipendi mangiati dagli interessi, Emergenza incendi, Tajani a Palermo, Ucraina, ...