Pnrr | Mantovani ManagerItalia | “Bene le azioni per lo sblocco delle rate ma serve di più”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 29 luglio 2023) 'Intervenire per dare certezza e slancio ai progetti e alla loro efficacia'. 'Rapidamente creare una rete integrata di centrali d'appalto qualificate'interviene sullodella terza rata dele approva, ma chiede di intervenire sulla gestione dei progetti per dare certezza e slancio ai progetti e alla loro efficacia. “È ragionevole eliminare dalalcunese, come credo, le indicdi rischio sul rispetto della data di conclusione arrivano dalla struttura di progetto. Le regole di Next Generation EU non consentono infatti di rinviare l’attuazione ed è preferibile riconoscere questo rischio con dovuto anticipo, potendo così ricercare i finanziamenti in altri ambiti, come i Fondi di Coesione”, dice Mario, presidente di ...