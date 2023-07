(Di sabato 29 luglio 2023) «a rischio». Dal Sud è un coro di no dopo la rimodulazione delprospettata dal governo. Non solo la politica, in testa il sindaco di Napoli, il governatore...

Vincenzo Desi scaglia contro il governo per le modifiche al. In un video, il presidente della Regione Campania ha attaccato le decisioni dell'esecutivo: "Per quanto riguarda le infrastrutture, .../ Fb DeQuesto il commento dell'assessore al Welfare del Comune di Napoli,Trapanese: "In queste ore ...del PON Inclusione 2014 - 2020 e in sinergia con le azioni promosse nell'ambito del- Missione ...

Pnrr, De Luca e Manfredi guidano la protesta del Sud: «Spostati fondi per gare e progetti già avviati» ilmattino.it

Vincenzo De Luca torna nella consueta diretta del venerdì sulla sua pagina Facebook e attacca il ministro Fitto circa la questione Pnrr ...Vincenzo De Luca si scaglia contro il governo per le modifiche al Pnrr. In un video, il presidente della Regione Campania ha attaccato le decisioni dell'esecutivo: "Per quanto riguarda le infrastruttu ...