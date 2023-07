Pnrr | Bergesio Lega | ' aumento fondi fondamentale a sostegno agroalimentare'

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "L'pari a 2,5 miliardi di euro deidelper le filiere agricole approvato dal governo èper ildell'intero settore". Lo afferma Giorgio Maria, senatore dellae vicepresidente della commissione Attività produttive. "L'didelpari a 2,5 miliardi per gli accordi di filiera, la logistica e le misure agricole è importante per salvare la spesa delle famiglie italiane, che devono affrontare un'inflazione alimentare all'11%, la più alta degli ultimi 40 anni, che ha costretto i cittadini a spendere quasi 4 miliardi in più per mangiare. Ma anche per sostenere l'intero settore ...

Ancora: "Con ilil nostro Paese pone le basi per la diffusione su larga scala di impianti per migliorare l'efficienza energetica del settore agricolo e dell'allevamento. Bioeconomia ...Ancora: "Con ilil nostro Paese pone le basi per la diffusione su larga scala di impianti per migliorare l'efficienza energetica del settore agricolo e dell'allevamento. Bioeconomia ...... del presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola, del senatore Giorgio Mariae del ... pur ragguardevoli) per poter rientrare nella corsa al finanziamentoper quanto riguarda le ...

Pnrr: Bergesio (Lega), 'aumento fondi fondamentale a sostegno ... La Nuova Ferrara

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “L’aumento pari a 2,5 miliardi di euro dei fondi del Pnrr per le filiere agricole approvato dal governo è fondamentale per il sostegno dell’intero settore agroalimentare”.A partire dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre e fino alle 12:00 del 12 ottobre 2023 potranno essere presentate le domande per realizzare impianti fotovoltaici a uso produttivo. Il Ministero dell’A ...