Pnrr | 35 miliardi entro la fine dell' anno Cosa dice Meloni sui soldi dell' Europa

(Di sabato 29 luglio 2023)laarriveri 35previsti dalla terza e quarta rata del. Il premieresprime tutta la sua soddisfazione di fronte alla prospettiva di incassare questa enorme quantità di denaro da investire nella modernizzazione del Paese. «Sono molto contenta del risultato sul, 35tra terza e quarta ratala» e che «siamo riusciti a modificare alcuni degli obiettivi per rendere le risorse da calare a terra ancor più efficaci nella loro realizzazione». Giorgia, presidente del Consiglio, l'ha detto in un'intervista al Tg5 commentando il ...

'Il governo ha presentato l'accordo con la commissione Ue per la terza rata del' ma 'c'è una brutta notizia incorporata: sono stati tagliati 16per la prevenzione ' idrogeologica. 'Io trovo le lacrime di Pichetto Fratin lacrime di coccodrillo. Il ministro dell'...Roma, 29 lug. " "Scellerato e irresponsabile: è così che si sta dimostrando un governo che annulla i 14delprevisti per l'ambiente e per il contrasto del dissesto idrogeologico e i rischi climatici, per poterli affidarli a progetti sul gas e alle imprese.

Pnrr, ok Commissione Ue a terza rata da 18,5 miliardi e revisione quarta Il Sole 24 ORE

