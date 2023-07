Pil Italia | Confindustria | rallenta crescita | molto debole in secondo trimestre

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) – La dinamica del pilno nel 2°2023 è stimata, quasi ferma, come sintesi della flessione di industria e costruzioni e del proseguire della(moderata) nei servizi. Le attese sul 3° sono poco più positive. Il prezzo del gas ha esaurito la caduta e galleggia poco sopra i minimi, ma l’inflazione scesa solo in parte ha indotto la Bce a rialzare ancora i tassi, peggiorando le condizioni creditizie. Mentre il traino estero all’export di beni si è arrestato. E' lo scenario tratteggiato da Congiuntura Flash diffusa dal Centro Studi di, che parla di "andamento lento" dell'economiana. A luglio la Fed ha alzato il tasso negli Usa a 5,50% non escludendo nuovi rialzi, ma i mercati considerano questo come ...