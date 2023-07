' Il ministro dell'AmbienteFratin sial Giffoni Film Festival dove una ragazza parla di ansia climatica e di non volere dei figli in un mondo così a rischio. M a sono lacrime di coccodrillo, lacrime di un ...Il ministro dell'ambiente GilbertoFratin viene mandato nelle tv a negare almeno l'... Il capolavoro interpretativo lo fa a Salerno, al Giffoni Film Festival: sidi fronte a una ...' Quelle diFratin sono lacrime di coccodrillo: approva un piano clima che trasforma l'Italia in un hub del gas e poi piange davanti ad una ragazza. A me il ministro non, mi fa solo arrabbiare, ...

Pichetto si commuove a Giffoni per l'ansia di una ragazza sul futuro ... Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) - Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, si commuove parlando di clima con una ragazza a Giffoni. "Ministro dice Giorgia soffro di eco-ansia. In questi giorni la mia ...La commozione che assale Giorgia e il ministro Pichetto Fratin vale più di qualunque discorso retorico in difesa dell’ambiente. Sarebbe compito di una buona ...