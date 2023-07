Piazza Affari | le banche Italiane brindano grazie all' aumento dei tassi

(Di sabato 29 luglio 2023) Settimana molto positiva per il mercato azionario, nonostante il rialzo dei tassi della BCE e della FED di 25 bp, che supera di slancio i 29.500 punti (non accadeva dall’agosto 2008), mettendo a segno una performance del 2,2%.

Borse oggi in diretta | Piazza Affari la peggiore dell’Ue chiude sotto la parità (-0,3%). Pesanti Erg e Cnh, sale B. Generali Milano Finanza

Piazza Affari ha chiuso in rosso l'ultima seduta della settimana con l'indice Ftse Mib in rosso dello 0,33% a 29.500 punti. Londra ha ...È stata una settimana positiva per il listino azionario domestico, che ha messo a frutto la pausa di consolidamento della precedente ottava, trovando un importante spazio ...