Non il primo vero e proprio podio, ma intanto i primi giri al comando ed il primo piazzamento in top 3, anche se solo in una sprint race. Un sabato molto positivo per Oscar, che ha portato la McLaren alle spalle di Verstappen nella mini gara di Spa . Vale come podio Ecco il commento dell'australiano: "Sono davvero molto felice. Abbiamo fatto del nostro meglio, ......03.207 , rifilando mezzo secondo a Oscar(+0.585) e oltre un secondo a Lando Norris (+1.277)... per tutto il resto della sessione èrinunciare alle full wet, e lo testimoniano le ...In due gare dunque Norris ehanno limato 45 punti a Leclerc e Sainz . Cuscino morbido, ma ... Un bottino non certopensando alle ultime performance delle due MCL60. A questo punto a ...

Piastri: "Impossibile tenere dietro Max, ma gran risultato per noi" Autosprint.it

Piastri sperava di poter duellare un po' di più con Verstappen, cosa che gli è risultata impossibile, tuttavia è ben felice di un'altra conferma dei progressi McLaren ...Ad impreziosire ulteriormente il risultato odierno, si tratta anche del settimo trionfo di fila per l’olandese, che ha aggiunto al totale anche il punto per il giro veloce, conquistato segnando un ...