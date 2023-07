Perù | presidente chiede perdono per le vittime della repressione

(Di sabato 29 luglio 2023) In un discorso in Parlamento di Lima in occasione del 202mo anniversario dell'indipendenza del, laRepubblica, Dina Boluarte, ha chiesto ieri, a nome dello Stato, per i ...

In un discorso in Parlamento di Lima in occasione del 202mo anniversario dell'indipendenza del Perú, la Presidenta della Repubblica, Dina Boluarte, ha chiesto ieri perdono, a nome dello Stato, per i morti e i feriti delle manifestazioni seguite alla destituzione del Presidente Pedro Castillo, il 7 novembre 2022. Non c'è pace per le popolazioni indigene del Perú. Da un lato, la destituzione di Pedro Castillo, nativo di un villaggio andino, primo Presidente contadino eletto, considerato vittima di una sorta di congiura di palazzo, le ha spinte a rendersi protagoniste a inizio anno di manifestazioni per contestare la presa del potere da parte ...