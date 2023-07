Percorsi abilitanti docenti | in arrivo il DPCM Ma i corsi non partiranno subito Cosa c’è da sapere

Il DPCM relativo aidegli insegnanti potrebbe arrivare a breve. Una volta pubblicato si potrà avere un quadro completo per quanto concerne la formazione iniziale degli insegnanti. Abbiamo già scritto ......la falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli. ...della legalità e anche di quanti vengono indirizzati a pratiche illecite nell'illusione di...L'emendamento approvato prevedepari a 30 CFU per i precari che insegnano nella scuola statale e nella paritaria. Il numero deiattivabili consente di garantire a tutti ...

Percorsi abilitanti: slitta ancora il DPCM, nella migliore delle ipotesi inizieranno nel 2024 Tecnica della Scuola

Il DPCM relativo ai percorsi abilitanti degli insegnanti potrebbe arrivare a breve. Una volta pubblicato si potrà avere un quadro completo per quanto concerne la formazione iniziale degli insegnanti.Soddisfazione della CISL Scuola per gli emendamenti approvati nella fase di conversione del Decreto Legge 75 del 22 giugno (misure urgenti per la pubblica amministrazione), in particolare per quanto r ...