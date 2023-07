Perché in Africa centro-occidentale ci sono così tanti colpi di stato

Quando noi, ad esempio, oggi poniamo nei contesti internazionali " penso all'Europa, penso appunto al rapporto con gli Stati Uniti " il tema del Mediterraneo o dell', questo è un tema che non ......per la stabilità nella regione dell'sub - sahariana. C'è preoccupazione tra le cancellerie occidentali, dato che l'ex capo di stato nigerino era amico di Europa e Nord America. Anchel'...poi, purtroppo, attraverso le reti di trafficanti - chi conosce la materia sa - non corre ... contro la loro stabilità, particolarmente in. Quindi tutto diventa, in una guerra che è ...

Uganda: Museveni, "smettete di importare materie prime dall'Africa ... Rivista Africa