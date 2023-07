Perché il capitalismo non è responsabile della fame nel mondo

(Di sabato 29 luglio 2023) Quali sono le critiche che vengono solitamente rivolte al? Mantiene povere alcune aree del, crea disuguaglianze, distrugge l’ambiente, produce continue crisi finanziarie, avvantaggia solo i ricchi che dettano l’agenda politica, favorisce la nascita di monopoli, è guidato solamente dall’avidità e dalla ricerca del profitto, ci spinge a un consumismo sfrenato. In otto articoli, pubblicati a cadenza settimanale su Linkiesta, Rainer Zitelmann prova a rispondere a tali critiche, basandosi sui contenuti del suo recente libro, Elogio del(IBL Libri, 2023). Prima dell’emergere del, molte persone nelerano intrappolate in una povertà estrema. Nel 1820, ad esempio, circa il novanta per centopopolazione globale viveva in condizioni di ...

