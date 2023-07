Perché dovete finirla col terrore da Co2 Meteo | parla il professor Mariani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) «Premessa indispensabile: finiamola di associare le espressioni “cambiamento climatico” e “negazionismo”, quest'ultimo termine è da non usare fuori dal contesto dell'Olocausto, una tragedia che ha colpito il popolo ebraico al quale va un enorme rispetto che parte dell'uso appropriato dei termini. Per questo trovo deprecabile applicare la categoria del negazionismo alla climatologia». IlLuigi, docente di Agronomia presso l'Università degli studi di Brescia, esperto in Agrorologia e fra i fondatori del Servizio Agrorologico Regionale della Lombardia, autore di decine di pubblicazioni scientifiche, è netto nello scansare l'etichetta che con faciloneria gli ecofanatici appiccicano su chi non la pensa come loro. Figuriamoci in un momento in cui il dibattito sul clima (d'odio) è ai massimi. «Io ...