Pedone investito e ucciso da un centauro mentre attraversava

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 65 anni è statoedieri sera a Agnanostava attraversando nei pressi delle strisce pedonali. Poco dopo le 20, è stato un 24enne alla guida di una moto Kawasaki z900, in via Agnano Astroni, a colpirlo: l’uomo è morto sul colpo. Anche ilha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Il conducente, deferito per omicidio stradale, è stato sottoposto ai test, risultati negativi; la moto è stata sequestrata e la salma messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Via Cuneo, a Mondovì, è stata purtroppo recentemente teatro di un incidente mortale, con unche ha perso la vita. Ma via Cuneo è perfettamente sicura, o forse si potrebbe fare di più È quanto si chiede il gruppo consigliare di Centro - destra, con i consiglieri Enrico Rosso,..."La legge in Italia non è uguale per tutti. Chi hamilioni e milioni di euro per il Paese non deve scappare solo perché qualche magistrato ...per un autista di un tram che investe un. ...TEMI: incidente fvg incidente triestetrieste notizie fvg Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali Puoi abbonarti a soli 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato ...

Pedone investito da un’auto: è grave Il Messaggero Veneto

Un uomo di 65 anni è stato investito ed ucciso ieri sera a Agnano mentre stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali. (ANSA) ...Un pedone è stato investito nel corso della notte da un veicolo a Lignano Sabbiadoro, in viale Tagliamento, nei dintorni della discoteca Mr. Charlie. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto ...