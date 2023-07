Paupisi | attesa per lo show degli Arteteca | appuntamento questa sera alla contrada Pagani

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutidi, in provincia di Benevento, continuano i festeggiamenti in onore a Maria Santissima dicon tanti appuntamenti in onoreVergine organizzati dall’associazione culturale ‘Il Sogno’. Un’associazione nata diversi anni fa ed impegnata anno dopo anno nell’organizzazione di questi festeggiamenti., sabato 29 luglio, alle ore 21.00 c’èper il grandedel duo comico gli ‘’ che saranno preceduti dal concertoOMP – Omaggio di Musica Popolare. Lata sarà presentata dall’autore e conduttore radio-televisivo Francesco Vitulano. Glientrano nel cast ...