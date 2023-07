Patty Pravo | ecco chi sono tutti e 5 i suoi mariti | “Li ho sposati uno dietro l’altro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 luglio 2023), nata a Venezia il 9 aprile del 1948, sotto il segno dell’Ariete, ha avuto ben cinque. Non solo: in passato ha svelato di aver fatto parte di una relazione trigama e di preferire gli uomini stranieri e più giovani a quelli italiani ecoetanei. Ma chii cinquechie 5 iIl primo dei cinquediè Gordon Faggetter, sposato nel 1968 e morto nel 2020: l’uomo è stato il batterista del gruppo inglese Cyan Three. Nel 1972,si è sposata con l’italiano Franco Baldieri, arredatore e ...