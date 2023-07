Passano gli anni ed è sempre più bella Sapete chi è questa bellissima donna? FOTO

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 29 luglio 2023) Il tempo passa mameravigliosanon perde mai il suo charme. Anzi, si fa ogni giorno più. Avete capito chi è? Lo scatto, condiviso recentemente su Instagram, ha fatto il boom di like e commenti. Modella, attrice e showgirl, la protagonista dellache ha mandato il social in delirio è semplicemente meravigliosa: il tempo passa, ma lei non perde mai il suo leggendario fascino. Anzi, ogni giorno si fapiù. In quanti l’hanno riconosciuta? Glima lei èpiù: in quanti la riconoscono? (Instagram) – grantennistoscana.itIl suo esordio nel mondo dello spettacolo risale alla fine degli’90. Dopo essersi dedicata ai suoi primi lavori, nel 1999 è ...