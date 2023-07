Parlamento Europeo | la commissione trasporti conclude la visita a Napoli e Ischia

(Di sabato 29 luglio 2023) I membri dellaper ie il turismo hannoto le due località campane per fare il punto sull’impatto delle inondazioni dello scorso anno sul settore turisticono e per esplorare le vie per rendere più ecologica la mobilità. La delegazione di sette membri dellaper ie il turismo (TRAN)

Si è appena conclusa la missione Affari esteri (Afet) delin Giappone e a Taiwan. l'Italia è stata rappresentata dall'eurodeputato della Lega, Susanna Ceccardi. Il ministro e ...... non ultima Carola Rackete che si candiderà all'europroprio per fare argine allo stesso ... Bonelli è co - portavoce di Europa Verde e l'anno prossimo si andrà al voto, quindi ...La missione Affari esteri (Afet) delin Giappone e a Taiwan è stata di importanza storica, proprio perché è stata la prima missione ufficiale a Taipei. Sono orgogliosa di essere stata l'unica esponente italiana a ...

Nature Restoration Law: il Parlamento Europeo approva ma con una limitata maggioranza di voti fnovi

L’attivista radicale: «Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore». Il sostegno di Calenda, Più Europa e Avs. Per le suppletive nel collegio brianzolo Forza Italia ha scelto G ...Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Accogliamo con grande soddisfazione la disponibilità di Marco Cappato a candidarsi alle elezioni per il seggio vacante di Monza. In Parlamento è necessario più che rafforz ...