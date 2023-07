Par condicio anche su web e social Allarme Agcom per le Europee

(Di sabato 29 luglio 2023) Elezioni, l'chiede l'aggiornamento della normativa sulla par. Alla luce dell'innovazione tecnologica e dei mutati cambiamenti nelle abitudini degli elettori, diventa sempre più impellente la regolamentazione degli spazi di propaganda presenti su web e. l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di inviare al Governo una segnalazione sulla legge 22 febbraio 2000 n. 28 (Par). L'atto - spiega in una nota l'- è motivato dall'esigenza di una revisione della normativa sull'accesso ai mezzi di comunicazione durante le campagne elettorali alla luce dei nuovi scenari tecnologici e comunicativi. Analizzando le asimmetrie e le criticità rilevate nel corso dell'applicazione ultraventennale della legge n. 28/2000, concepita, tra l'altro, in ...

