Papà scatenato

(Di sabato 29 luglio 2023) Robert De Niro oltre al mutuo da pagare dal maggio scorso ha anche un figlio piccolo da mantenere (già ne aveva sei da donne diverse, tra cui un paio di madri surrogate, e qualche nipote). “La famiglia è tutto”, ribadisce al figliolo in “” di Laura Terruso, già regista di un episodio dell’originale e scanzonata serie “Dickinson” (parliamo di poetessa venerata come un santino). Il genitore insopportabile è la sua specialità, da “Ti presento i miei” agli altri capitoli della saga famigliare con Ben Stiller. Qui declinato in chiave italo-americana. Sebastian vuole fare la proposta di matrimonio alla fidanzata, bionda e wasp, nel fine settimana del 4 luglio. Non volendo lasciare solo a casa il padre Salvo – appunto De Niro – lo porta con sé. Cercando come prima lezione di insegnargli a non gesticolare troppo. Impresa impossibile:Salvo si stupisce per i baci e gli ...