Paolo Meneguzzi | l’ironica telefonata a J-Ax | “Passami Fedez | ora facciamo sul serio”

Lo scontro a distanza trae J - Ax vanta ora un nuovo capitolo. Da diversi giorni a questa parte, infatti, i due si mandano frecciate sui social . L'incidente scatenante di questa vicenda era stata un'...È nato tutto dalle nostre colonne, una settimana fa, quando, la voce di "Verofalso" e "Musica", dichiara che "vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la "Disco paradise" di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette". Apriti ...Salmo e Luché, J - Ax e: è l'estate della Disco paradise (uno dei motivi del contendere tra Ax e) ma a quanto pare è anche l'estate del dissing. L'ultimo botta e risposta in termini di tempo è ...

Paolo Meneguzzi risponde al dissing di J Ax: Pronto, parlo con il segretario di Fedez Music Fanpage

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Negli ultimi giorni è venuto fuori uno scontro nel panorama musicale tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Ma in realtà in questa storia è coinvolto anche Fedez. Sì perché il cantante svizzero ha avuto da ridir ...