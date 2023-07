(Di sabato 29 luglio 2023) Serata carica d’atmosfera alla “Terrazza Luis Franciacorta” del Casualper il live diRei. Unin programma venerdì 4 agosto durante il quale l’artista internazionale proporrà varie rivisitazioni dei classici dance anni 90 più altri brani a cui è affezionato, ma non mancheranno inediti dall’ ultimo lavoro “Original Song” a cui ha collaborato come autrice anche sua moglie Helena.Rei torna sull’isola grazie all’invito degli amici Fabrizio Crimi e Grace D’Arrigo, imprenditori internazionali che hanno deciso di tornare ad investire nel loro paese natale, puntando sulla splendida: «Siamo molto felici di tornare alle Eolie – commentaRei – siamo stati varie volte e sempre la magia del posto ci ha incantato ed ispirato la nostra musica. È un privilegio ...

Panarea, Sagi Rei in concerto: «Vicino al popolo siciliano» Notizie Nazionali

Serata carica d’atmosfera alla ‘Terrazza Luis Franciacorta’ del Casual Panarea per il live di Sagi Rei. Un concerto in programma venerdì 4 agosto durante il quale l’artista internazionale proporrà var ...Serata carica d’atmosfera alla “Terrazza Luis Franciacorta” del Casual Panarea per il live di Sagi Rei. Un concerto in programma venerdì 4 agosto durante il quale l’artista internazionale proporrà var ...