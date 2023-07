Pallanuoto | Settebello batte la Francia ed è quinto ai mondiali

(Di sabato 29 luglio 2023) Unposto per ripartire. Gli azzurri battono la16 - 9, così come nel girone preliminare, e rilanciano le ambizioni in vista dell'europeo di gennaio a Netanya, in Israele, e il nuovo ...

Pallanuoto, Mondiali 2023: il Settebello domina con la Francia e conquista il quinto posto a Fukuoka OA Sport

